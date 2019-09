Đà Lạt - Từ xứ sở mộng mơ đến nỗi lo về thành phố trong lồng kính

Tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, trong lúc khai thác đá, người ta đã tìm thấy một gành đá giống với địa chất của Gành Đá Đĩa ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An cũng thuộc tỉnh Phú Yên.