“Đại gia” Trịnh Sướng đã làm giàu bằng hàng triệu lít xăng giả như thế nào?

Trịnh Sướng (Tám Sướng), một đại gia, Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (tại Sóc Trăng); cũng là kẻ cầm đầu đường dây sản xuất hàng triệu lít xăng giả vừa bị lực lượng công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bộ Công an cùng công an các tỉnh thành phối hợp triệt phá.