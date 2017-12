Độc đáo than không khói làm từ gáo dừa phế thải

Sản phẩm độc đáo than không khói do chị Lê Thị Hiền - Giám đốc Công ty CP công nghệ R2D sáng tạo ra. Loại than này khi đốt không tạo ra khói và được đánh giá là thân thiện với môi trường.