Em bé mất cả mẹ cha, lủi thủi trong căn nhà tình thương

Sinh ra đã không có cha, mẹ chết vì bệnh ung thư, giờ đây, cô bé Trần Thị Kim Nghĩa, học lớp 5 Trường tiểu học xã An Hải, huyện Tuy An, Phú Yên đã mồ côi, sống thui thủi trong căn nhà “đại đoàn kết” do chính quyền địa phương xây tặng.