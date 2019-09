Huyền bí tập tục chân trần nhảy trên than hồng vùng núi phía bắc

Lễ hội nhảy lửa thường được tổ chức vào ngày mùng 7 Tết. Thế nhưng, dịp này, chúng tôi may mắn được chính quyền và nhân dân xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang trình diễn một buổi nhảy lửa ngay vào đầu mùa lúa chín.

Khi buổi lễ bắt đầu, thầy tào sẽ thực hiện nghi thức cúng lễ, xin phép tổ tiên, thần linh cho dân làng được tổ chức lễ hội, đồng thờ mời các vị thần ban sức mạnh cho các chàng trai. Cùng thời điểm này, một đống củi to đã chuẩn bị trước sẽ được đốt lên. Khi đống củi đã cháy rừng rực, thầy tào sẽ xin quẻ âm dương, nếu được thần lửa đồng ý, các chàng trai người Dao đỏ sẽ đến ngồi trước mặt thầy cúng để được thần linh tiếp thêm sức mạnh.

Khi tiếng que gõ và tiếng trống trở nên liên tục và nhanh hơn cũng chính là lúc Lễ hội nhảy lửa thực sự bắt đầu. Các chàng trai nhảy vào giữa đống lửa đang cháy rừng rực bằng đôi chân trần. Hết người này đến người khác thay nhau nhảy trên đống than hồng, càng về khuya số người được thần linh tiếp thêm sức mạnh càng đông. Dưới tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả, những chàng trai người Dao Đỏ liên tục nhảy múa trên đống lửa, than hồng bay tứ tung như một màn pháo hoa nhìn vô cùng đẹp mắt. Lễ hội kết thúc khi đống than hồng tắt lịm, chỉ còn lại những đôi chân trần đen nhẻm.

