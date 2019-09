Người dân “thủ phủ tôm hùm” khổ vì giá bán rớt thê giảm

Do phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên người nuôi tôm hùm ở TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên những ngày qua khốn khổ vì giá bán rớt thê thảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thậm chí, nhiều hộ nuôi xuất bán khoảng 1.000 con nhưng khi đưa vào đến bờ thì các đầu nậu chỉ thu mua khoảng 300-400 con, còn lại phải chuyển ra lồng, bè để thả nuôi lại. Nhưng do vận chuyển thời gian dài, nhiều con tôm bị sốc, khi thả nuôi lại đã bị chết.