Xúc động những bước đi của “chiến binh ung thư” trên sàn catwalk

Nằm trong khuôn khổ chương trình Road To Miss Universe 2019 và dự án WE, sau chương trình workshop “We are Enough” được diễn ra trước đó, Á hậu Hoàng Thùy đã tổ chức buổi Mini Fashion Show tại Asiana Plaza mang tên “We Are Enough”.

Trong chương trình, các bệnh nhân ung thư đã cùng nhau trình diễn catwalk đầy tự tin dưới sự hỗ trợ của Hoàng Thùy. Các bạn đã chứng minh tinh thần lạc quan, nghị lực sống vô cùng mạnh mẽ qua từng bước đi. Màn trình diễn này đã lấy đi không ít nước mắt xen lẫn tự hào.

Á hậu Hoàng Thùy hỗ trợ chị Mai Thị Thảo Uyên, 26 tuổi, bệnh nhân Ung thư máu trên sàn catwalk Lê Nam

Á hậu Hoàng Thùy chia sẻ: "Thùy cảm nhận được niềm hạnh phúc trong từng ánh mắt của người bệnh nhân, đó là điều Thùy cảm thấy thành công nhất. Sự ủng hộ của nhiều báo chí, khách mời đã ủng hộ những người mẫu đặc biệt. Điều thứ ba làm nên thành công nữa là các người mẫu rất là tự tin, đi rất đẹp trên sàn catwalk là điều Thùy rất hạnh phúc.".

Chương trình không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả mà còn nhận sự quan tâm đặc biệt của gia đình các bệnh nhân, gia đình của Hoàng Thuỳ cũng tham gia chương trình để ủng hộ dự án của cô.