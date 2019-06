Thấp thỏm vì nhà bị sạt lở mà không biết dọn đi đâu

Cách điểm sạt lở xảy ra vào đêm 18 rạng sáng 19.6.2019 ở xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, Long An tầm 300m đường sông xuất hiện thêm điểm nguy cơ sạt lở thứ hai. Nhận thấy nguy hiểm, nhiều hộ dân đã nhanh chóng tháo dỡ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân bám trụ vì không biết đi đâu.