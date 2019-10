Thứ trưởng nông nghiệp Mỹ xem Việt Nam là 'đối tác thương mại tuyệt vời'

Thay vì những bảng tên truyền thống, giờ đây mỗi cây thuốc nam tại Vườn thuốc nam của sinh viên trường Đại học An Giang (Thành phố Long Xuyên, An Giang) được gắn với một mã QR giúp hiển thị thông tin chi tiết về cây thuốc như tên khoa học, công dụng, vùng phân bổ, trích dẫn từ sách uy tín… "Vườn thuốc nam online" là sáng kiến của bạn Nguyễn Văn Thuận (sinh viên năm 2, Đại học An Giang) hướng đến việc bảo tồn dữ liệu cho các cây thuốc quý.