Bách niên tổ nghề tập 2: Mộc Đông Thượng - tinh hoa mỹ nghệ Kinh

Thời gian qua, rất nhiều người dân ở Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh tìm đến am của gia đình bà Lê Thị Thu Hường, 50 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước xin được bà Hường chữa bệnh. Chỉ cần sau khi được "Thánh mẫu" nhập, bà Hường thực hiện các động tác như xoa bóp, bấm huyệt, vỗ tay vào đầu, lưng… và cho uống nước suối do chính người bệnh mang tới đã được cúng trên bàn thờ của am và được “Thánh mẫu” chứng giám, thì có thể khỏi bệnh. Nhưng sự thật ra sao?