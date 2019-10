Biến đổi khí hậu trông ra sao từ góc nhìn của một chú đại bàng?

Ronald Menzel, một trong những nhà sáng lập Hiệp hội Cánh đại bàng và cũng là người tố chức chuyến bay này, nói rằng Victor là một trong những nhân chứng về những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đối với môi trường của chúng ta.

Menzel cho biết biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng nặng nề đến dãy Alps - nơi nhiệt độ đã tăng 1,5 độ C. Trong khi đó, tại dãy Mont Blanc, mức tăng đã lên đến 2 độ C so với mức trung bình toàn cầu là 0,8 độ.