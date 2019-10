Cất tiếng hát bên đường tàu điện ngầm, người vô gia cư bất ngờ đổi đời

Emily Zamourka từng bị trộm lấy mất tài sản lớn duy nhất: cây violin trị giá 10.000 USD, bà bị đẩy khỏi xe buýt đến nỗi gãy cổ tay, phải ngừng sự nghiệp chơi đàn và mắc nhiều căn bệnh nặng và cuối cùng không thể tự trả tiền thuê nhà, trở nên vô gia cư.

Bà chia sẻ về quãng thời gian khó khăn: "Tôi không đáng phải nhận những thứ tồi tệ mọi người làm với mình, tôi chưa từng làm hại ai, tất cả những gì tôi muốn là chạm vào tâm hồn họ với âm nhạc của mình".

Đoạn video trên trang Twitter của Sở Cảnh sát Los Angeles quay cảnh Zamourka đứng hát say sưa ở trạm Koreatown thu hút h ơn 1,1 triệu người xem. Hiện tại, hàng trăm fan hâm mộ quyên góp được 67.000 USD cho Zamourka. Bà thậm chí được mời đến hát tại buổi trình diễn trên sân khấu lớn tại quận New Little Italy, New York.

Emily Zamourka hát say sưa tại trạm tàu điện ngầm Koreatown, New York Ảnh: Chụp màn hình video

Nhà sản xuất âm nhạc Joel Diamond đã kí hợp đồng với Zamourka thu âm một số bài hát kết hợp "nhạc cổ điển và EDM" và album đầu tay tên "Paradise" của bà sắp được ra mắt.