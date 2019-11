Có Taylor Swift mở màn, lễ hội mua sắm Ngày độc thân 11.11 của Alibaba phá kỷ lục doanh thu

Hôm 10.11, ngôi sao Taylor Swift có màn trình diễn tưng bừng tại đêm gala mua sắm của người khổng lồ thương mại trực tuyến Alibaba, khởi động chương trình 24 giờ mua sắm hoành tráng nhân ngày độc thân tại Thượng Hải.

Taylor Swift đã mang đến 3 ca khúc gồm “ Me! ”, “Lover” và “You Need To Calm Down”. Album mới nhất của cô, “Lover”, phá nhiều kỷ lục tại Trung Quốc đã chiếm lĩnh sân khấu trong đêm khai mạc ngày hội mua sắm hoành tráng 11.11.