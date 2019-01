Hàng không Mỹ lo an toàn, an ninh vì chính phủ đóng cửa, nhân viên không được trả lương

Nhân viên an ninh và kiểm soát không lưu tại các sân bay Mỹ đang phải làm việc không lương, và họ hiện cảnh báo rằng an ninh và an toàn có thể gặp nguy hiểm nếu chính phủ cứ tiếp tục đóng cửa, nhưng chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng vẫn có đủ nhân lực và hành khách chưa gặp tình trạng chậm, trễ chuyến bất thường.