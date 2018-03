Ngạc nhiên chưa: Rời EU, nước Anh lại thuê công ty EU in hộ chiếu mới

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết hộ chiếu mới của nước Anh hậu Brexit có bìa xanh thể hiện “độc lập và chủ quyền” sẽ do một công ty Pháp - Hà Lan in ấn.