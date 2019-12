Nhà trên sao Hỏa tạo cảm hứng xây nhà tái chế cho trái đất

Tera - căn nhà sinh thái in 3D áp dụng một công nghệ dự định để xây nhà cho phi hành gia sống trên sao Hỏa. AI Space Factory, công ty kiến trúc và thiết kế có trụ sở tại New York đã nhận nửa triệu USD từ NASA để "xây dựng" căn cứ Sao Hỏa này từ các nguyên liệu có thể được phát hiện trên sao Hỏa.

Giờ đây, họ đang làm một phiên bản cho Trái Đất, được xây dựng trên cùng các nguyên tắc có lợi cho môi trường. “Chúng tôi nghĩ rằng loại nguyên liệu này có thể được tái chế rất nhiều lần. Khi bạn không cần tòa nhà này nữa, bạn có thể nghiền nó và sau đó in lại ở nơi khác. Đây là điều bạn không bao giờ có thể làm với bê tông hay các nguyên liệu xây dựng truyền thống.”, David Mallot - CEO của AI Space Factory, chia sẻ.

Trong tương lai, AI Space Factory hi vọng sẽ sử dụng năng lượng mặt trời trong việc in 3D để loại bỏ carbon ra khỏi quá trình sản xuất. Tera hiện đang được in 3D với kết cấu hai tầng rộng 46 mét vuông. Tòa nhà sẽ được mở cửa trưng bày tại New York vào tháng 3.2020.