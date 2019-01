Thăm Jerusalem, đừng bỏ qua khu tưởng niệm này

Được lập nên chỉ 4 năm sau khi Thế chiến 2 kết thúc, khu tưởng niệm cuộc diệt chủng Do thái trầm mặc bên sườn núi Zion tại Jerusalem là nơi cất giữ những kỉ vật của những nạn nhân sống sót sau tấn thảm kịch do Đức quốc xã gây ra. Nhân dịp thế giới ghi nhớ ngày tưởng niệm cuộc diệt chủng Do thái (27.1), hãy cùng viếng thăm khu tưởng niệm còn ít người biết đến này.