Thoát thân trước cá mập nhờ được máy bay điều khiển từ xa báo động

Christopher Joye cho biết đã thu được những hình ảnh này hôm 14.9 tại bãi biển Werri, New South Wales, cách Sydney khoảng 136 km về phía nam. Ông đã dùng thiết bị bay UAV Mavic 2 Enterprise có trang bị hệ thống loa khẩn cấp để báo động cho người lướt sóng.

Cá mập xuất hiện gần người lướt sóng ở bờ biển New South Wales, Úc

Joye ước tính con cá mập dài khoảng 2,7 đến 3,9 m.

Theo tờ The New Daily, New South Wales đã thiết lập hệ thống UAV thử nghiệm tại các bãi biển từ năm 2018 để cảnh báo du khách về các mối nguy dưới nước.