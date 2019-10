Tổ chức và hệ tư tưởng của IS vẫn nguy hiểm dù thủ lĩnh Baghdadi đã chết

Cuộc đột kích của biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi là đòn giáng mạnh mẽ vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nhưng tổ chức và hệ tư tưởng của IS vẫn còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.

Hôm 27.10, truyền hình Iraq đưa tin thủ lĩnh IS Baghdadi đã bị tiêu diệt Reuters

Sau khi bị đánh bại trên nhiều chiến trường, IS trở lại chiến thuật du kích. Các nhà phân tích ước tính khoảng 2.000 tay súng vẫn hoạt động ở Iraq thực hiện các vụ bắt cóc và đánh bom ở một số tỉnh. Lầu Năm Góc nói rằng so với ở Syria, IS đang hồi sinh nhanh hơn ở Iraq, nơi nhóm này tổ chức các vụ đánh bom tự sát và phục kích, đặc biệt là ở miền bắc, nhắm vào quân đội Mỹ.

Rủi ro còn đáng ngại hơn vì còn hàng ngàn tay súng IS trong trại giam, trong đó có người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới. IS vẫn còn nắm một số khu vực ở sa mạc hẻo lánh miền trung Syria. Một số phần tử cực đoan chạy trốn khỏi Syria và Iraq có thể đang trú ẩn an toàn ở Philippines, kết bè phái ở Mindanao vùng đất khét tiếng về vô luật lệ và các nhóm Hồi giáo nổi loạn.

Một góc thành phố Marawi, Philippines, vẫn còn rõ chứng tích của cuộc tấn công năm 2017 do IS thực hiện Reuters

Một số nhóm phá vũ trang đã cam kết trung thành với IS nhưng chưa nhóm nào được IS xác nhận là "chi nhánh" Đông Nam Á của mình. Các nhà chức trách Indonesia tin rằng hệ tưởng của IS tạo nguy cơ thực sự cho quốc gia có dân số theo Hồi giáo lớn nhất thế giới này.

Tại châu Phi, Nigeria là nơi ấn náu của West Africa Province - một nhóm tách ra từ Boko Haram và cam kết trung thành với IS. Nhóm này tập trung tấn công và đánh phá các căn cứ quân sự trở thành nhóm chiến binh chiếm ưu thế trong khu vực.