Trung Quốc, Hồng Kông đáp trả đạo luật ủng hộ người biểu tình của Mỹ

Hôm 2.12, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đưa ra lời phản đối đạo luật liên quan đến Hồng Kông vừa được tổng thống Mỹ ban hành.

Bà phát biểu, “Chúng tôi hoàn toàn phản đối [đạo luật]. Chúng tôi thấy đạo luật đó không cần thiết và chúng tôi cũng không thấy lý do gì biện minh cho nó. Nhân quyền và tự do được bảo vệ bởi Luật cơ bản tại Hồng Kông. Trên thực tế, tôi muốn hỏi rằng các quyền tự do của Hồng Kông thật ra đã bị phá hoại bằng cách nào”.

Đồ đạc trong một cửa hàng tại Hồng Kông bị đập phá tan tành Reuters

Hôm 1.12, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ cấm máy bay và tàu quân sự đến Hồng Kông. Lệnh cấm được ban hành sau khi Bắc Kinh tố cáo Mỹ khuyến khích người biểu tình chống chính phủ thực hiện các hành vi bạo lực.

Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2.12 cho biết, nước này cũng sẽ áp các lệnh trừng phạt đối với một số tổ chức phi chính phủ Mỹ “đã thể hiện hành vi hèn kém ở Hồng Kông khi thành phố đối phó với tình trạng bất ổn”, bao gồm Tổ chức Quan sát Nhân quyền.

Cảnh sát thực hiện bắt giữ những người biểu tình quá khích hôm 1.12 Reuters