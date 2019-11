Vụ 39 thi thể trong xe container: Chuyện gì đã xảy ra?

Chiều 27.10, Eamon Harrison (20 tuổi), người Bắc Ireland, bị bắt với tội danh ngộ sát và buôn người. Theo cảnh sát, Harrison là người lái xe đầu kéo đưa container đến cảng Zeebrugge (Bỉ) trước khi chuyển sang Anh.

Joanna Maher (38 tuổi) và chồng Thomas (38 tuổi), sở hữu xe container, bị tạm giam vì ngộ sát, đồng lõa âm mưu buôn người, sẽ ra tòa vào tháng sau.

Công an Việt Nam đã khởi tố bị can, bắt giữ 10 nghi phạm tại tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh , liên quan đến đến hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.