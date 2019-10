Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 18g30 ngày 15.10. Trước vài giờ bóng lăn, có khoảng 660 nhân viên an ninh đã tập trung để thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, chủ nhà Indonesia đã phải thay đổi địa điểm tổ chức trận đấu vì lí do an ninh , nên việc an ninh ở trận đấu này được chú trọng hơn hết.