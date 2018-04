Đánh bại Barcelona, AS Roma tạo nên cơn địa chấn

Tiếp đón Barcelona trên sân nhà Olimpico, AS Roma đã làm nên kì tích khi giành chiến thắng 3-0 trước đội khách. Với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 4-4, AS Roma giành quyền vào bán kết Champions League do luật bàn thắng trên sân khách.