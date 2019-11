Không dự SEA Games, Martin Lò đi làm từ thiện tại TP.HCM

Trước trận chung kết giải TL5 cũng như nhiều giải đấu trước đó của Công ty Thể thao Thiên Long, BTC đã có hành động đầy ý nghĩa khi tổ chức trận bóng đá thiện nguyện gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Nhân vật chính ở giải đấu năm nay là cầu thủ phong trào Nguyễn Phước Trung.

Cầu thủ từng dự giải trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2014 sinh ra đã không may mắn như nhiều bạn bè cùng lứa, sau quá trình bươn chải ở Sài thành lại gặp một chấn thương không may khi chơi thể thao và càng khốn khổ hơn cho chàng trai có biệt danh Trung “kẽm” phải gặp chứng bệnh ung thư, có thể phải cưa chân do virus Sarcoma ăn theo xương đùi mà lan khắp cơ thể.