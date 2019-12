SEA Games 30 nhìn lại: Việt Nam có những cái 'nhất' gì?

Hãy cùng Truyền hình Báo Thanh Niên điểm qua lại những cái nhất SEA Games 30 của đoàn thể thao Việt Nam.

Hưng Nguyên chia sẻ “Tôi không tin mình đoạt được HCV bởi đây là lần đầu bước ra đấu trường SEA Games. Đây là thành tích bất ngờ với tôi.”

Tham dự kỳ SEA Games lần này, VĐV Ngô Đình Nại của bộ môn billiards đã bước sang tuổi 38. Anh không phải là cái tên xa lạ trong giới billiards khi từng cùng nhiều VĐV khác gây tiếng vang trong làng billiards Việt Nam khoảng chục năm qua ở 2 thể loại carom 1 băng và 3 băng.

Đó chính là Nguyễn Thị Ánh Viên, cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ môn bơi lội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. “Tiểu tiên cá” quê Cần Thơ luôn mang hương vị chiến thắng về cho tổ quốc mỗi khi tham dự đại hội thể thao khu vực.

Tại kỳ đại hội thể thao khu vực lần này, chúng ta có đến 2 VĐV phá kỷ lục SEA Games là Nguyễn Huy Hoàng ở môn bơi lội và Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh.

Trong khi đó, ở môn bơi lội, Nguyễn Huy Hoàng đã thể hiện phong độ ấn tượng và mang về 2 tấm HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Sau khi mở hàng với tấm HCV cùng kỷ lục SEA Games 3 phút 49 giây 08 ở cự ly 400m tự do không phải là nội dung sở trường, Huy Hoàng lại tiếp tục phá kỷ lục nội dung 1.500m tự do với thời gian 14 phút 58 giây 14, ít hơn đến 22 giây so với kỷ lục trước đó do chính anh lập ra.