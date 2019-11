SEA Games 30 và những điều thú vị

Đây là lần thứ tư Philippines đăng cai tổ chức SEA Games. Ba kì trước đó bao gồm: SEA Games năm 1981, năm 1991 và năm 2005.

Linh vật của SEA Games 30 là Pami. Tên gọi của linh vật bắt nguồn từ “pamilya” trong tiếng Philippines nghĩa là “gia đình”. Pami được tạo thành bằng cách kết hợp các khối cầu với nhau, tượng trưng cho sự đoàn kết.

Logo được thiết kế gồm 11 chiếc vòng với 4 màu sắc đỏ, xanh dương, vàng, xanh lục, sắp xếp cách điệu tạo thành hình đất nước Philippines.

"We win as one" là chủ đề xuyên suốt tại SEA Games năm nay. Ngọn đuốc chính thức của đại hội được lấy cảm hứng từ sampaguita, quốc hoa của Philippines , những phần búa của vật thể tượng trưng cho những tia sáng của mặt trời cờ Philippines,mang ý nghĩa thống nhất, chủ quyền, bình đẳng xã hội và độc lập.