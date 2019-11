SEA Games: Quần vợt chuẩn bị kĩ để lấy vàng, gặp khó về sân bãi tại Philippines

Đội tuyển quần vợt đã có mặt ở Philippines vào khuya 29.11 để chuẩn bị tham dự SEA Games 30. Lịch tập của đội là vào sáng sớm 30.11. Đội có nhu cầu đổi giờ cho phù hợp nhưng không được đáp ứng.

HLV đội tuyển quần vợt Việt Nam, ông Nguyễn Kim Cường cho biết: "Ngày hôm qua đội tuyển quần vợt đêm 10 rưỡi mới tới khách sạn và sau đó mới làm các việc cá nhân, check-in rồi ăn tối. Do hôm nay, như các anh đã biết là ban tổ chức SEA Games sẽ tổ chức lễ khai mạc. Do vậy, từ khâu tổ chức cũng như về tình nguyện viên, về an ninh nên ban tổ chức yêu cầu các đội dừng việc tập luyện trước 12 giờ để ban tổ chức lấy mặt bằng chuẩn bị cho việc tổ chức khai mạc".