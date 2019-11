Vận đen và những bí ẩn trong lễ khai mạc SEA Games 30

Lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra vào ngày 30.11 nhận được nhiều sự kỳ vọng. Tuy vậy, trước 48 giờ trước khi diễn ra, nữ ca sĩ Lea Salonga- người trình diễn bài hát chính tại SEA Games "We Win As One" bất ngờ hủy diễn vì lí do trùng lịch diễn.