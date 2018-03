Án mạng vì giải quyết chuyện tình cảm bằng dao trong phòng trọ

Chiều 27.3.2018, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Tạ Kim Thuận, 20 tuổi, ở tỉnh An Giang để điều tra vì có liên quan đến án mạng xảy ra ở phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.