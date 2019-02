Bắt 2 thanh niên vừa đi mua mồi nhậu vừa giả công an, lừa đảo

Ngày 14.2.2019, Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Bến Tre cho biết vừa phối hợp với Công an xã An Khánh, H.Châu Thành làm việc với Trần Thanh Long và Trần Văn Đức về hành vi giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.