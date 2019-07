Bắt 3 đối tượng vận chuyển hơn 10 kg ma túy

Lúc 23 giờ 30 phút, ngày 3.7.2019, tại dốc cầu Hồng Ngự 2, khóm An Tài, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Công an thị xã Hồng Ngự phát hiện 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy với tổng trọng lượng hơn 10 kg.