Ngày 5.4.2018, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam Hồ Xuân Huy, 24 tuổi, ở 131/2 Thanh Thủy, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Theo điều tra, tháng 1.2017, Huy cho biết có thể đưa con ông Đinh Ngọc Hương ở P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu vào ngành công an với giá 250 triệu đồng.