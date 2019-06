Bắt giam người đàn ông nhiều lần hiếp dâm bé gái 8 tuổi

Sáng ngày 19.6.2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Nghe, sinh năm 1950, ở ấp Phú Hiệp, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.