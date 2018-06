Bắt người ném tảng đá nặng 30 kg vào cảnh sát cơ động

Ngày 16.6.2018, thông tin từ công an Q.Bình Tân, TP.HCM, cho biết đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Trụ, 36 tuổi, quê ở tỉnh Long An để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.