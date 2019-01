Bị kiểm tra lúc nửa đêm, tài xế bức xúc chuyện người nghiện ôm vô lăng

Tối 15.1.2019, tại Quốc lộ 1A đoạn qua Q. Bình Tân, TP.HCM, tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc và H. Bình Chánh đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động, công an địa phương tiến hành dừng hàng loạt phương tiện hướng từ TP.HCM về Long An.