Bộ Công an bắt 50 tấn bánh kẹo, đồ chơi Trung thu nhập lậu từ Trung Quốc

Rạng sáng 12.9.2019, tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai- Nội Bài thuộc địa phận TP.Hà Nội, lực lượng thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05), Bộ Công an phối hợp với Công an Q.Ba Đình, Cảnh sát giao thông TP.Hà Nội và Tổng cục quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện 3 xe ô tô tải cỡ lớn vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc. Hàng hóa trên xe tải là các loại bánh kẹo được in hình nhiều màu sắc và các loại đồ chơi dạng có gắn pin phát sáng. Nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhãn mác thể hiện chữ Thái Lan. Cơ quan chức năng ước tính số lượng hàng hóa khoảng 50 tấn, trị giá nhiều tỉ đồng.