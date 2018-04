Chết khi vừa chuyển đến phòng trọ mới 5 ngày

Đến gần 23 giờ ngày 9.4, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa một căn nhà trọ nằm trên đường An Phú 26, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Trần Văn Tuấn (32 tuổi, quê Thanh Hóa).