Chích ma túy bị sốc thuốc, nam thanh niên chết dưới chân cầu

Ngày 13.9.2019, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Quang (34 tuổi) và Phan Văn Pháp (31 tuổi) cùng ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, vì đã trộm tượng Phật trong một quán ăn ở Q.Ngũ Hành Sơn.

Đá bó vỉa, hộp đúc bê tông vứt ngổn ngang trên đường và những cọc sắt nhỏ dưới đất… do thi công vỉa hè đường Ngô Quyền ở P.Đồng Phú, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã tạo thành những cái bẫy rất nguy hiểm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC 03) đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi (52 tuổi) vào sáng ngày 12.9.2019 để điều tra về tội làm trái các quy định về quản lý đất đai.

Ngày 12.9.2019, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật một trường hợp rò dịch não tủy vào tai sau chấn thương do tai nạn giao thông cách đây 19 năm.

14 thanh thiếu niên ở TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong độ tuổi từ 14 – 26 tuổi tụ tập cổ vũ, đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu trên đường phố bị người dân quay clip lại gửi đến cơ quan chức năng. Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an TP.Đà Lạt đã xác minh, xử lý.

Ngày 12.9.2019, Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuyên, 39 tuổi, ở Q.7 để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 12.9.2019, tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài thuộc địa phận TP.Hà Nội, lực lượng thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05), Bộ Công an phối hợp với Công an Q.Ba Đình, Cảnh sát giao thông TP.Hà Nội và Tổng cục quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện 3 xe ô tô tải cỡ lớn vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc. Hàng hóa trên xe tải là các loại bánh kẹo được in hình nhiều màu sắc và các loại đồ chơi có gắn pin phát sáng. Nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhãn mác thể hiện chữ Thái Lan. Cơ quan chức năng ước tính số lượng hàng hóa khoảng 50 tấn, trị giá nhiều tỉ đồng.