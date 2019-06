Chơi trốn tìm trong tủ điện, bé trai 12 tuổi bị điện giật nguy kịch

Chiều 6.6.2019, Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ việc bé trai 12 tuổi chui vào trong tủ điện rồi bị điện giật nguy kịch xảy ra ở khu dân cư 18 mẫu (khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An).