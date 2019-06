Chủ bè cá mất tích sau khi lặn kiểm tra bè cá

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long vừa cho biết, nạn nhân bị mất tích do đuối nước trên sông Tiền, đoạn thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã được tìm thấy vào cuối ngày 15.6.2019.