Cơ sở sang chiết gas lậu “giấu mình” trong bãi xe container

Chiều ngày 16.1.2018, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp vớ Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Dĩ An đã bắt quả tang cơ sở sang chiết gas lậu nằm khuất trong bãi đỗ xe container ở khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.