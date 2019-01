Đi dự tiệc về, nam công nhân bị xe container cán chết

Một người đã chết trong một vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào khoảng 23 giờ ngày 7.1.2018.

Trước đó, khoảng 21 giờ trên đường ĐT743, P. An Phú, TX. Thuận An cũng xảy ra tai nạn giữa xe xe container và xe máy.