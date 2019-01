Đôi tình nhân chết bất thường trong phòng trọ

Sáng ngày 22.1.2019, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân vụ 2 người chết tại tổ 25B, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.