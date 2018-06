Được mời uống nước trà còn cướp nhẫn vàng của cụ già

Đây là Dương Văn Trường, 46 tuổi, cư trú xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ngày 15.6.2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trường để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.