Đường dây ma túy lớn ở Huế được phá như thế nào?

Ngày 25.6.2019, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Cơ quan Cảnhsát điều tra của đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 trong số 4 nghi can trong một đường dây mua bán tàngtrữ chất ma túy lớn tại TP.Huế.