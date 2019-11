Ngày 23.11.2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an an TP.HCM phối hợp Công an huyện Hóc Môn đã bắt giữ một nghi phạm và vận động nghi phạm thứ hai trong vụ cướp tiệm vàng ở địa bàn huyện này ra đầu thú.