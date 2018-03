Hai xe tải chứa đầy hàng điện lạnh cũ không giấy tờ trong bãi xe

Sáng 24.3.2018, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào bãi giữ xe Quốc Nghị, trên địa bàn khu phố Bình Dương 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An.