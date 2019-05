Hé lộ nguyên nhân thảm án cả nhà chết trong phòng trọ khóa trái ở Bình Dương

Chiều 27.5.2019, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức vụ phát hiện 3 người chết trong căn phòng trọ khoá trái cửa ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mà Truyền hình Báo Thanh Niên đã thông tin.