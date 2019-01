Họp báo vụ tai nạn thảm khốc ở Long An

Tối 2.1.2019, UBND tỉnh Long An đã tổ chức họp khẩn liên quan đến vụ tai nạn xe container tông hàng loạt người đi xe máy tại ngã tư xã Bình Nhựt (H.Bến Lức, tỉnh Long An). Buổi họp có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ giao thông Lê Đình Thọ, Ông Khuất Việt Hùng, Phó ban chuyên trách ATGT Quốc Gia, Ông Phạm Văn Cảnh, Phó chủ tịch tỉnh Long An.