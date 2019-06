Kẻ cướp trước cổng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đã bị bắt

Ngày 25.6.2019, Công an TP.Bến Tre (Bến Tre), cho biết vừa bắt giữ Trần Văn Vinh, 28 tuổi, ở xã Long Điền A, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang và Võ Minh Thịnh, 27 tuổi, ở xã An Khánh, H.Châu Thành, tỉnh Bến Tre do 2 đối tượng này có hành vi cướp tài sản.